24 profesijas, kas pēc desmit gadiem būs iegājušas vēsturē

Tā kā arvien vairāk uzņēmumu, lai taupītu līdzekļus, meklē iespējas, kā samazināt darbinieku skaitu, daudzas “vieglāku darbu” funkcijas veic parastie ofisa darbinieki. To vidū arī ir datu ievade dažādās informācijas sistēmās.

Arī šajā gadījumā ir jārunā par to pašu, ko iepriekš. Rūpnīcās arī šos darbus ir iespējams pilnībā automatizēt, atstājot vien dažus šo profesiju pārstāvjus, lai uzraudzītu, vai tehnoloģijas nepieļauj kādas kļūdas.

Automašīnu montētāji 20. gadsimtā strādāja komandā. Vairāki cilvēki veiksmīgi spēja visai īsā laikā samontēt automašīnu. Tomēr šodien šāds process vairs nav tik efektīvs, līdz ar to, šādi darbi tiek samazināti. Autobūves uzņēmumiem ir izdevīgāk ieguldīt vairākus miljonus robotizētās iekārtās, kas precīzāk veic to pašu darbu, un, līdz ar to – montētājiem nav jāmaksā algas, jādod brīvdienas un citi labumi, ko viņi vēlas. Savukārt montētāji bez darba nepaliks. Iegūtās zināšanas var izmantot, strādājot automašīnu remonta vietās.