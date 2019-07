“Mēness aptieka”: Ministres atzinīgais novērtējums un augstā iedzīvotāju interese apliecina būtiskāko – esam radījuši vajadzīgu pakalpojumu

“Jau iepriekš no farmaceitiem bijām dzirdējuši, ka daudzi iedzīvotāji patiesi rāda ārsta izrakstīto zāļu recepti un lūdz padomu, kurus no medikamentiem varētu nepirkt, jo visiem naudas nepietiek. Īpaši bieži šādus farmaceitu novērojumus uzklausījām ziemas periodā, kad ikdienas tēriņiem klāt nāk arī lielāki apkures rēķini. Taču pēc tam, kad “Mēness aptiekās” veicām farmaceitu aptauju, varējām identificēt to, cik patiesībā nopietna ir šī problēma un cik būtisku iedzīvotāju daļu tā skar. Proti, ja vairums farmaceitu atzīst, ka piektā daļa aptiekas apmeklētāju lūdz padomu, kuri no ārsta izrakstītajiem medikamentiem receptē jāiegādājas obligāti, bet kurus var nepirkt, vēl gandrīz 40 % farmaceitu norāda, ka grūtības ar visu ārsta izrakstīto recepšu zāļu iegādi ir vismaz pusei pacientu pirmspensijas un pensijas vecumā, redzam, ka situācija ir tiešām dramatiska. Mums bija nepieciešams meklēt risinājumu, turklāt efektīvu risinājumu, kas palīdz te un tagad. Tā radās “Mēness aptiekas” pakalpojums “Medikamentu iegāde, maksājot pa daļām”, kas ikvienam senioram no 55 gadu vecuma dod iespēju vienā reizē iegādāties visas ārsta izrakstītās zāles, bet norēķināties par tām pakāpeniski, maksājumu sadalot līdz pat pusgadu ilgam periodam. Un, kas būtiski, – maksājot tikai par zālēm, bez jebkādiem papildu uzcenojumiem, procentiem vai piemaksām,” par aptieku nozarē unikālo pakalpojumu, ko ieviesusi “Mēness aptieka”, stāsta Dmitrijs Juskovecs.