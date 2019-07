Kristīne Lindenblate un Olga Rajecka brīdina par kādu dīvainu ārstniecības iestādi Rīgā

“UZMANĪBU PENSIONĀRIEM UN NE TIKAI!!!! ESIET UZMANĪGI! Vienu dienu saņēmu zvanu no Medicīnas centra "Aurora" ar piedāvājumu, ka Rīgā dzīvojošiem iedzīvotājiem ir iespēja iziet bezmaksas medicīnas apskati. Ir trīs varianti, no kuriem var izvēlēties vienu. 1. Kauli un muskuļi, 2. Liekais svars un 3. Asinsrites darbība. Neko sliktu nedomādama, savā aizņemtajā darba ritmā piekritu pārbaudīt savu veselību un izvēlējos 1. variantu. Aizejot uz turieni, no manis paņēma pases datus un lūdza uzgaidīt. Blakus man sēdēja aptuveni vēl 10 cilvēki, pamatā pensionāri. Iznāca jauns vīrietis un nosauca manu vārdu un teica, lai sekoju viņam. Ieejot kabinetā, protams viņš man nestādījās priekšā, kas viņš par dakteri, kā viņu sauc (to sapratu pēc tam). Paprasīja kādas man sūdzības, es, protams, dāsni izstāstīju. Pēc kā viņš vēlējās apskatīt manu mugurkaulu.