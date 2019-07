Paranoiskiem bagātniekiem ir iespēja iegādāties luksusa bunkurus

Savdabīgais dzīvokļu komplekss "The Oppidum" atrodas tālu prom no lielākajām Čehijas pilsētām, kādā no slepenām čehu militārajām bāzēm. Pazemes bunkurs kopumā ir 7200 kvadrātmetrus plašs - tajā ir ierīkots viens 630 kvadrātmetrus liels dzīvoklis, kas līdzinās elegantam penthausam, kā arī šeit ir vēl seši 160 kvadrātmetrus plaši dzīvokļi. Savukārt virszemes teritorija ap bunkuru ir 30 000 kvadrātmetrus plaša un to iežogo augsti mūri.