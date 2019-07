Maleks atteicies atveidot Bonda ļaundari, ja tas būtu reliģijas motivēts terorists

Nesen kā "Zelta globusu" un "Oskaru" ieguvušās kinolentes "Bohēmista rapsodija" (The Bohemian Rhapsody) galvenās lomas atveidotājs Rami Maleks (Rami Malek) intervijā izdevumam "The Mirror" atklājis, ka viens no viņa noteikumiem, lai atveidotu jaunās Džeimsa Bonda filmas "Bond 25" ļaundari bija varoņa nesaistīšana ar jebkādu reliģiju vai ideoloģiju.