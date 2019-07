SPRK apstiprina metodiku, pēc kā tiks aprēķināti dabasgāzes pārvades tarifi vienotajam tirgum

Līdz ar to visām iesaistītajām pusēm ir jānodrošina nepieciešamais regulējums, lai, sākot no 2020. gada, tas varētu uzsākt savu darbību. Vienotais dabasgāzes tirgus stiprinās Latvijas enerģētisko neatkarību, veicinās dabasgāzes tirdzniecības konkurenci, sekmēs reģiona infrastruktūras, t.sk. Latvijas pazemes dabasgāzes krātuves efektīvāku izmantošanu, kas, savukārt, rezultēsies konkurētspējīgākās dabasgāzes cenās.

Pirms grozījumu apstiprināšanas, regulators konsultējās arī ar tirgus dalībniekiem, aicinot viņus sniegt savus priekšlikumus. Publiskās konsultācijas laikā savu viedokli pauda AS “Conexus Baltic Grid”, AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Sadales tīkls”, AS “GASO”. Kopumā saņemti 19 priekšlikumi, no kuriem 11 – ņemti vērā, 2 – daļēji ņemti vērā un 6 – nav ņemti vērā.