Festivāla "Rīgas ritmi" dienasgrāmata. Trešā diena

"Esmu ļoti priecīga, ka viņa bija pietiekami drosmīga, lai atsauktos aicinājumam kādam no meistarklases apmeklētājiem nodziedāt arī savu dziesmu, jo tā bija brīnišķīga," pēc meistarklases izteicās Džūdita Hila. "Man vispār patīk satikties un sarunāties ar cilvēkiem dažādās pasaules malās, padalīties savā pieredzē un salīdzināt to ar citu pieredzēto. Tā veidojas ļoti lieliskas sarunas, kas notika arī šorīt šeit."

Džūdita, protams, uzdziedāja un uzspēlēja arī pati. To pašu darīja arī Džeimisons Ross, kurš uz meistarklasi līdzi bija paacinājis grupas kolēģus - ģitāristu Riku Lollaru un basistu Bariju Stefensonu. Meistarklase izvērtās par brīvu sarunu ar publiku, kurā izteicās un ik palaikam saspēlējās visi trīs mūziķi, uzsverot izglītības, kā arī savas unikalitātes un radošuma meklējumu nozīmi ikviena mūziķa karjerā. Ilustrējot to, kā mūzikā iespējams būt tiešām patiesam, Džeimisons nodziedāja vairākas meistarklases apmeklētājas līdz asarām saraudinājušu atvainošanās dziesmiņu meitai, par to, ka tētis nav mājās, jo kaut kur tālu prom atkal strādā. Arī, piemēram, ASV nacionālajā brīvdienā - 4. jūlijā...