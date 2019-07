Latvijas armijas simtgades svinību laikā Rīgā slēgs 11.novembra krastmalu

No šodienas plkst.20 līdz 7.jūlija plkst.6 tiks slēgta visa veida transportlīdzekļu satiksme 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, 11.novembra krastmalai piegulošajā ielā no Poļu gātes līdz Jaunielai, Poļu gātes posmā no 11.novembra krastmalas līdz Pils ielai, kā arī Bīskapa gātes posmā no Herdera laukuma līdz 11.novembra krastmalai.