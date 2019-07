Pēdējo gadu Latvijas labākais šosejas riteņbraucējs Toms Skujiņš šodien sāks dalību pasaules prestižākajās daudzdienu riteņbraukšanas sacensībās "Tour de France". Tās risināsies jau 106. reizi. Skujiņš "Trek – Segafredo" komandas sastāvā tūrē piedalīsies otro gadu pēc kārtas. Dienu pirms sacensību starta TVNET aprunājās ar Skujiņu par gaidāmajām sacensībām, kuras velosporta pasaulē ir pašā virsotnē.

TVNET: Tom, tūdaļ Briselē sāksies "Tour de France". Nesen Kuldīgas pusē pirmo reizi uzvarēji Latvijas čempionātā grupas braucienā, tādēļ pieļauju, ka esi labā sportiskajā formā. Jā, konkurence Latvijā, protams, nav tik nopietna, kas tevi sagaida "Tour de France", bet tomēr...

Toms Skujiņš: Šis būs pietiekoši nozīmīgs starts un komandās ir pietiekoši daudz braucēji, kas ir labā formā. Līdz ar to neviens, kas nav gatavs, nebrauc uz "Tour de France" tāpat vien. Visi, kuri stāsies uz starta, negatavojas nekam citam. Visi riteņbraucēji šeit ir ar ambīcijām un neviens šeit neplāno iebraukties uz nākamo gonku. Vai nu strādās komandas labā, vai arī paši ies uz rezultātu.

TVNET: Cik ilgi tu pats briedi un gatavojies "Tour de France"?

T.S.: Īstenībā šis ir pirmais gads, kad jau no paša gada sākuma. Komanda man pateica, ka viņi vēlas, lai es esmu viens no astoņiem "Tour de France" komandas dalībniekiem "Trek – Segafredo". Lai es būtu uz starta un būtu gatavs palīdzēt Ričijam Portam. Jau no gada sākuma bija tāds plāns. Viss ir salicies pa plauktiņiem, esmu gan gatavs, gan arī ticis uz starta.

TVNET: Kas ir tās lietas, kuras no tevis sagaida "Trek – Segafredo" komanda un arī tu pats no sevis?

T.S.: Strādāsim uz Ričiju Portu, kurš ies uz kopvērtējumu, bet tajā pašā laikā mums ir Jaspers Stuijvens, kurš noteikti cīnīsies sprintos. Gan vienam, gan otram man būs jāpalīdz, jo esmu viens no tiem braucējiem, kurš var palīdzēt gan vienā, gan otrā vietā. Kaut kādos posmos, ja man būs atlikusi enerģija un Ričijam nevajadzēs palīdzību no visiem septiņiem braucējiem, tad būs iespēja pacīnīties par rezultātu posmā.

"Tour de France" 2019 karte FOTO: Publicitātes foto

TVNET: Pagājušajā gadā tu uz pieciem posmiem "Tour de France" ieguvi kalnu karaļa kreklu. Tas gan bija sacensību sākumā, kad kalni nebija tik izteikti. Tu reljefa ziņā esi pielicis?

T.S.: Jā, tāda sajūta man šogad ir, ka sacensībās mazākās grupās esmu nedaudz labāk pārcīnījies pāri kalniem. Tagad vairs neatpalieku no braucējiem, kurus iepriekš redzēju distancē, aizbraucot projām no manis. Līdz ar to ir sajūta, ka arī kalnos šogad esmu pielicis, nedaudz labāk ceļš virzās arī augšup.

TVNET: Kā tu to panāci?

T.S.: Tas ir gadu treniņu iespaidā, ķermenis kļuvis spēcīgāks. Izdodas vairāk jaudu ielikt pedāļos. Nav tā, ka es speciāli būtu vairāk trenējies kalnos. Pats svarīgākais nav tas, cik stundas tu pavadi braucot augšup. Protams, ir jābrauc kalnos un jātrenējas, bet nav tā, ka, pavadot trīs stundas vairāk kalnos, pēkšņi labāk ripos.

TVNET: Šādās tūres ir diezgan svarīgs individuālais brauciens un tieši kalnu posmi, kuros izkristalizējas līderi. Kā tev ir ar individuālo braucienu? Palabo mani, ja kļūdos, bet, šķiet, individuālais brauciens līdz šim nav bijis no taviem spēcīgākajiem ieročiem.

T.S.: Nosacīti. Pagājušajā gadā vinnēju individuālo braucienu Latvijā. Labi, tagad sacensībās neesmu iebraucis divdesmitniekā, bet nav bijis tā, ka būtu baigi tālu bijis. Šogad uz to tik ļoti neesmu strādājis. Tūrē ir tikai viens individuālais brauciens, kas ir tikai 26 kilometri, un ja es īsti necīnos par Top 20 tajā braucienā vai posmā, tad man nav lielas starpības, jo uz kopvērtējumu neiešu. Nav svarīgi, vai es individuālajā braucienā zaudēju divas minūtes vai 10.

Toms Skujiņš FOTO: Reuters/LETA

TVNET: Kuras lietas tu šogad vari pārnest līdzi no pagājušā gada "Tour de France"? Tā noteikti ir pieredze. Kas vēl?

T.S.: Jā, tagad jau zinu, ko varu sagaidīt. Pagājušajā gadā viss bija jauns un neredzēts, bet šogad jau zinu, kam pievērst uzmanību, ko gaidīt. Nebūs man vairs tādi pārsteigumi. Ne tikai no pašām sacensībām, bet visu, kas ir ap tām.

Nebūs tā, ka, braucot ar autobusu uz startu, caur logu skatos ar atplēstu muti un domāju: jopcik, cik te daudz cilvēku... Būs jau, bet tā atplestā mute nebūs tik atvērta.

TVNET: Kuriem vēl "Trek – Segafredo" komandas braucējiem jāpaseko līdzi?

T.S.: Redzēs kā mums ies Baukem Molemam. Viņš gan nobrauca "Giro d'Italia", tā ka uzsvars viņam nav uz kopvērtējumu. Bet tajā pašā laikā laiku viņš nevienam neatdos. "Giro d'Italia" viņš kopvērtējumā bija sestais vai piektais. Ja viņam labi ripos, tad desmitniekā viņš teorētiski var iebraukt un tas arī ir labs rezultāts. Viņš nebūs tas, kas ķers vēju, lai aizsargātu mūs. Otrs braucējs, kam noteikti vislielākais akcents būs palīdzēt, būs beļģis Jaspers Stuijvens. Viņš cīnīsies sprinta posmos un arī tādos, kuros būs vairāk augšā lejā. Viņš būs spēcīgs.

TVNET: Ja tev pašam būs jauda, varēsi arī pats kaut kur aizķerties?

T.S.: Tās varētu būt kādas atvēlētas dienas atkarībā no tā, kāda ir sacensību gaita. Arī kāds būs reljefs. To nedēļu iepriekš nezināšu. Tas visdrīzāk būs iepriekšējā vakarā, labākajā gadījumā divas dienas iepriekš. Komanda man var teikt: nākamajā dienā tu vari iesaistīties dienas atrāvienā un mēģināt vinnēt no atrāviena.

Toms Skujiņš FOTO: Reuters/LETA

TVNET: Šogad tūrē nepiedalīsies pāris potenciālie favorīti Toms Dumulēns un Kriss Frūms. Kā tev šķiet, kuri braucēji šogad varētu cīnīties par uzvaru "Tour de France" kopvērtējumā?

T.S.: Bez Frūma un Dumulēna, kurš pagājušajā gadā stāvēja uz pjedestāla, ir nedaudz citādāks favorītu pulks. Bet "Ineos" komandai ir Džeraints Tomass un Egans Bernals. Domāju, ka viņi abi var iebrukt pieciniekā. "Ineos" ir viena no spēcīgākajām komandām un visi no viņiem gaidīs... Liela daļa par favorītu uzskata Jakobu Fūglsangu no "Astana" komandas. Viņš gribēs sevi pierādīt, nesen vinnēja "Critérium du Dauphiné". Uzvārdi ir daudz. Mēs ceram, ka Parīzē uz pjedestāla būs Ričijs. Lai arī sezonas sākums viņam nebija tik labs, bet ar katrām nākamajām sacensībām viņam aizvien labāk ripo. Mēs esam šeit, lai dotu vislabāko iespēju un palīdzēsim, cik mēs varam. Man pašam liekas, ka uz pjedestāla noteikti būs Tibo Pino no "Groupama–FDJ". Trase ir ļoti parocīga tieši viņam - daudz kalnu, viņam šogad ļoti labi ripo.

TVNET: Kas "Tour de France" par vissvarīgāko ir izvirzīts "Trek – Segafredo" komandai?

T.S.: Pats svarīgākais ir, lai Ričijs būtu augstā vietā. Un būs jāmēģina uzvarēt vismaz vienā posmā.

TVNET: Tu pats arī šogad varētu pacīnīties par kalnu karaļa krekliņu? Vai tas nav tavā plānā?

T.S.: Šogad tas īsti nav manā plānā, bet arī pagājušajā gadā tas nebija. Plāns ir fleksibls un vienmēr jāskatās pēc situācijas kā var izvērsties. Tas cilvēks, kurš paņems krekliņu pirmajā dienā, tas būs līdz pirmdienas vakaram vismaz. Domāju, ka pirmajā posmā es nebūšu tas, kurš mēģinās par to cīnīties.

Toms Skujiņš FOTO: Reuters/ScanPix

TVNET: Kas ir tavā plānā pēc "Tour de France"?

T.S.: Pēc "Tour de France" sezona, protams, nebeidzas. Nākamās sacensības man ir plānotas jau 3. vai 4. augustā. Bet vispirms ir jātiek līdz Parīzei un tikai pēc tam es domāšu par nākamajām sacensībām.

TVNET: Pēc 21 etapa "Tour de France" uzkrājas taču liels nogurums.

T.S.: Protams, tiek atstāts daudz spēka. Bet pagājušajā gadā arī pēc tūres tajās pašās vienas dienas sacensībās sasniedzu vienu no saviem labākajiem rezultātiem. Lai arī tas sagurums ir, kājās ir ielikta tik liela kilometrāža... Arī ar sagurumu tomēr var sasniegt labu rezultātu.

TVNET: Paldies, Tom. Turēsim par tevi īkšķus.

T.S.: Paldies!

"Tour de France" par godu pieckārtējam tūres uzvarētājam Edijam Merksam šajā gadā sākas Briselē. Kopumā Beļģijas galvaspilsētā tiks aizvadīti trīs posmi, no kuriem otrais būs komandu brauciens. Pārējie etapi vedīs pa Francijas ceļiem. Kopumā šī solās būt kāpumiem ļoti bagāta tūre. Septiņu etapu finiši atradīsies kalnu virsotnēs, kamēr sprinteriem iespējas par uzvaru cīnīties varētu būt 11 etapos. "Tour de France" šajā gadā pulcēs spēcīgu dalībnieku sastāvu. Kopvērtējumā par uzvaru cīnīties gatavi tādi vīri kā – Džeraints Tomass un Egans Bernals ("Ineos"), Romeins Bardē ("AG2R La Mondiale"), Vinčenzo Nibali ("Bahrain Merida"), Tibo Pino ("Groupama–FDJ"), Nairo Kintana ("Movistar"), Adams un Saimons Jeitsi ("Mitchelton Scott"), Ričijs Porte ("Trek – Segafredo") un citi. Pirmajā etapā riteņbraucēji veiks 194,5 kilometru garu distanci ar virkni pauguriem tajā.