Ieskats pašmāju psihedēliķu "The Bad Tones" jaunajā albumā

Ieraksta tehniskā kvalitāte ir augstā līmenī, piedomāts pie dažādām niansēm, īpaši, lai tuvinātu kopēju skanējumu 60. un 70. gadu ekvivalentiem. Jau albuma otrajā dziesmā "Over Me", kas pulsē kustīgā džezroka ritmā, ienāk sulīgs saksofona solo, drīz dziesmai liekot izgaist, jeb nofeidoties, kas, protams, arī mūsdienās nav plaši izplatīts paņēmiens. "Soon I'll Be Gone" iesākas kā kāds agrāk nedzirdēts "Fleet Foxes" skaņdarbs - daudzbalsība ir skanīga, taču tas viss jau dzirdēts ne tikai klasiķu "Crosby, Stills & Nash" ierakstos, bet vēl pavisam nesen. Dziesma "Moon Song" ir no "Pink Floyd" dziesmu grāmatas - Sida Bareta plaukta. Tā var turpināt un turpināt...