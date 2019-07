VM rosina radikāli ierobežot alkoholisko dzērienu reklāmu un mazināt pieejamību

Šodien publiskajai apspriešanai VM nodeva Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna projektu 2020.-2022.gadam. Viens no plāna rīcības virzieniem ir alkoholisko dzērienu reklāmas ierobežošana, kas, pēc Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pētījumiem, esot viens no efektīvākajiem veidiem, lai mazinātu alkohola patēriņu sabiedrībā, jo īpaši jauniešu vidū. VM rosina aizliegt visu alkoholisko dzērienu reklāmu televīzijā, radio un internetā.

Tāpat plānots noteikt reklāmas ierobežojumus dažādām alkoholisko dzērienu akcijām un atlaidēm. Līdzīga prakse esot arī citās valstīs, piemēram, no pagājušā gada alkohola reklāma ir aizliegta Lietuvā, stingrāki ierobežojumi noteikti arī Igaunijā, piemēram, aizliegtas vides reklāmas un alkohola reklāma sociālajos medijos. Arī Zviedrijā alkohola reklāma ir aizliegta radio un televīzijā, savukārt Norvēģijā - arī internetā.

Saskaņā ar VM pieejamo informāciju Latvijā 2017.gadā ar alkohola lietošanu tieši saistītie potenciāli zaudētie mūža gadi vecuma grupā no 15-64 gadiem veido 10,4% no visiem potenciāli zaudētajiem mūža gadiem. Jaunu cilvēku vecumā no 20 līdz 39 gadiem vidēji katrs ceturtais nāves gadījums ir klasificēts kā alkohola izraisīts. Turklāt alkohola pārmērīgas jeb riskantas lietošanas sekas arī rada būtisku finansiālo slogu veselības aprūpes budžetam, atzīmēja VM.