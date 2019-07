Rīgas "Dinamo" plāno piesaistīt spēlētājus uz pārbaudes laiku, treneru korpuss paliks nemainīgs

"Esam domubiedri, kuri ir labi sastrādājušies. Oficiāls paziņojums gan par to vēl sekos. Ja runājam par fārmklubu, tad plānojam palikt pie "Liepājas". Mums gan ir laba pieredze no pagājušās sezonas, kad no "Mogo" piesaistījām Rihardu Mareni. Varbūt izdosies vēl kas līdzīgs," pauda Rīgas "Dinamo" treneris.