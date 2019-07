RD opozīcija nesteidz paust atbalstu Zepa kandidatūrai

"Protams, jāsaprot, ar kādām balsīm viņš plāno iegūt pārsvaru domē, jo skaidrs, ka ar opozīciju vien nepietiks. Mēs esam skaidri definējuši, ka nesadarbosimies ar "Saskaņu" un no viņiem aizbēgušo četrinieku, taču, ja LA spēs piedāvāt kādu atbalstāmu scenāriju, iespējams, ar kādām atsevišķām balsīm no "Gods kalpot Rīgai" (GKR), par kurām mēs šobrīd neko nezinām, tad teorētiski mēs šādu iespēju izskatīt varam," komentēja Locis.

Viņš pauda viedokli, ka GKR deputātiem ir bijis pietiekami ilgs laiks pārvērtēt to, ar ko viņi desmit gadus ir sastrādājušies un, iespējams, kāds no viņiem varētu nākt "nožēlot grēkus" un runāt par ideoloģijas maiņu. "Tas viss šobrīd ir teorijas līmenī, taču pagaidām durvis ciet LA piedāvājumam neaizcirtīsim," sacīja Locis.

Vienlaikus Zeps sacīja, ka ar "Saskaņu" LA sadarboties neplāno nekādos apstākļos, jo partijas pozīcija vienmēr ir bijusi cīnīties ar "Saskaņu", jo šī partija, pēc viņa domām, nerīkojas rīdzinieku interesēs, bet īsteno savu politiku. "Plus "Saskaņa" nepārtraukti provocē un māna opozīcijā esošos deputātus, solot šo to, kā rezultātā opozīcija tiek novājināta," pauda deputāts.

Mēra ievēlēšanai nepieciešama 31 balss. "Saskaņas" un GKR bloku veido 28 deputāti - 17 no "Saskaņas" un 11 no GKR.

Opozīcija tikmēr palikusi 25 domnieku sastāvā - četri deputāti ir no partijas "Vienotība", seši no "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, septiņi no JKP un astoņi no LA.