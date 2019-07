Festivāla "Rīgas ritmi" dienasgrāmata. Ceturtā diena

Festivāla rīts iesākās pavisam agri - LTV "Rīta Panorāmas" studijā, kur sevi prezentēt devās Ķīnas etnodžeza lielprojekta "Tianchang Band" folkmūziķi un paveica to godam. Pēc tam ķīniešu mākslinieki sniedza rīta meistarklasi Latvijas Radio 1. studijā. Pirmais ar interesentiem tikās 19 gadus vecais pianisma brīnumbērns A Bu, padaloties ar neparastiem izcilā talanta izpausmju līkločiem un improvizācijas niansēm. Dienas citāts? Lūdzu! "Improvizācijai jābūt mūzikai no nākotnes, nevis no pagātnes." A Bu.