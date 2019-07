ASV grib piedzīt 12,7 miljardus dolāru no meksikāņu narkobarona Gusmana

Prokuratūras sagatavotajā prasībā teikts, ka varasiestādēm ir tiesības konfiscēt visu īpašumu, kas iegūts no narkotiku tirdzniecības.

Gusmana kartelim 25 gadu laikā bijuši 11,8 miljardu dolāru ieņēmumi no kokaīna tirdzniecības, 846 miljonu dolāru ieņēmumi no marihuānas tirdzniecības un 11 miljonu dolāru ieņēmumi no heroīna tirdzniecības, aplēsusi prokuratūra, norādot, ka tie ir tikai piesardzīgi aprēķini.