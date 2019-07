"Eurostat": Latviju visbiežāk apmeklēja Krievijas, Vācijas un Lietuvas tūristi

No visiem tūristiem, kas apmeklēja Latviju, 10,1% bija Krievijas tūristu, 7,9% - Vācijas un 6,1% - Lietuvas tūristu. Vienlaikus no kopējā tūristu skaita, kas ceļoja pa Latviju, 31,2% bija Latvijas iedzīvotāji.

"Eurostat" dati atklāj, ka Lietuvu visbiežāk apmeklēja tūristu no Vācijas (6%) un Krievijas (5,5%), kā arī tūristi no citām Eiropas valstīm (6,4%), kas nav ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijā (EBTA), Krievija, Turcija vai Ukraina. Savukārt no kopējā tūristu skaita, kas ceļoja pa Lietuvu, 53,4% bija Lietuvas iedzīvotāji.

ES kontekstā, 2,5% tūristu, kas apmeklēja kādu no ES valstīm, bija no ASV, 2,3% - citām Āzijas valstīm, kas nav Ķīna, Japāna un Koreja, bet 1,4% - no Šveices. No kopējā ES tūristu skaita, kas apmeklēju kādu ES valsti, 85,6% bija ES iedzīvotāji.