Valsts prezidents: Būt par karavīru ir augstākais patriotisma apliecinājums

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) teica, ka ikkatrs karavīrs ir nācis no Latvijas ģimenes, "viņš ir viens no mums". "Mēs nešķirojam cilvēkus ne pēc etniskās, ne nacionālās piederības, jo viņi visi aizstāv mūsu valsti. Mēs lepojamies ar viņiem. Mēs esam viena no stiprākajām Eiropas un Transatlantiskajām armijām, tāpēc, ja kāds svešs pārkāps mūsu robežu, mēs cirtīsim ar saviem zobeniem bez žēlastības," atzīmēja Pabriks, piebilstot, ka Latvija ir nosargāta valsts un nav no kā baidīties.