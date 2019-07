Kas jauns hokejā? Runā Matulis: "Kurbads" vēršas Starptautiskajā Sporta arbitrāžas tiesā

Atgādināšu lietas pamatbūtību. Proti, pirms Latvijas hokeja čempionāta finālsērijas starp "Mogo" un "Kurbadu" Rumbulas kluba saimniekam Andim Pikānam bija radušās aizdomas, ka Rihards Marenis, kurš lielāko daļu sezonas pavadīja Rīgas "Dinamo", nedrīkst spēlēt Latvijas čempionāta finālturnīrā. Jo pēc 15. janvāra, kad vairs nevar notikt pārejas no kluba uz klubu, bija spēlējis Rīgas "Dinamo".

Jāteic, ka Marenis nav pirmais no "Dinamo", kurš, beidzoties sezonai KHL, devies palīgā fārmklubam. Vairākus gadus tā bija pieņemta prakse - ja "Dinamo" spēlētājam bija divvirzienu līgums, daļa no viņiem sezonu pabeidza fārmklubā Liepājā vai "Dinamo/Juniorā', kamēr tāds pastāvēja. Pa kaktiem visi šņukstēja, taču samierinājās.

Pikāns ir pirmais, kurš mēģina iestāties pret netaisnību. Cik Mareņa gadījumā bijis netaisnības, sagadīšanās vai nolaidības, to tagad lems Šveicē. Ja strikti tiktu ievērots Latvijas Hokeja čempionāta reglaments, tad pavasarī valsts čempionāta izslēgšanas spēlēs nedrīkstēja piedalīties ne tikai Marenis, bet arī Egīls Kalns, Roberts Mamčics, kā arī Kaspars Saulietis un pat Edijs Brahmanis, jo visi 6. februārī spēlēja Rīgas "Dinamo" pret Lielbritānijas izlasi.

Pērn no ASV pārbraukušais, "Auroras" universitātē izstudējušais uzbrucējs Rihards Marenis pagājušajā vasarā trenējās "Dinamo", taču, sākoties sezonai, komandā netika. Negribot mest hokeju malā, Marenis sāka spēlēt "Mogo", kur nospēlēja septiņas spēles, pēc kurām "Dinamo" viņu aicināja atpakaļ savos ierakumos. Kur Marenis, daudziem par lielu brīnumu, noturējās līdz pat sezonas beigām, aizvadot 33 spēles. Te mēs varētu tikai sist uzvaras bungas, ja... sezonai beidzoties, "Mogo" negribētu savu spēlētāju atpakaļ.

Acīmredzot LHF neviens nebija pat pamanījis, ka arī pēc 15. janvāra, kas ir spēlētāju pārejas pēdējā diena, Marenis joprojām atradās "Mogo" pieteikumā Latvijas čempionātam, vēl vairāk - viņš nekad nav ticis atsaukts no "Mogo" pieteikuma... "Dinamo" turpinot spēlēt pēc abu klubu vienošanās.

Varam to saukt par īri vai aizdošanu, taču ne par to stāsts. Formāli LHF pati bija pārkāpusi savus rakstītos likumus. Proti, Latvijas virslīgas jeb "Optibet" Hokeja līgas nolikumu (konstitūciju!). Proti, punktu 4.8. līdz 2019. gada 15. janvārim visām komandām, no iepriekš čempionātam pieteikto un licencēto hokejistu skaita, jānosaka tie 30 (trīsdesmit) hokejisti, ieskaitot vārtsargus, kuri turpinās čempionātu.