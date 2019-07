Festivāla "Rīgas ritmi" dienasgrāmata. Piektā diena

"Līdz šim esmu vadījis meistarklasi vien dažas reizes," viņš godīgi atzinās sarunā pēc tam. "Izskatās, ka cilvēkiem patīk, kas iedrošina darīt ko tādu biežāk. Man liekas ir svarīgi runāt ne tikai par mūzikas spēlēšanu, bet arī biznesu, industrijas aizkulisēm, to, ko no tās sagaidīt. Svarīgi arī runāt par savām kļūdām, jo mēs no tām mācāmies. Godīgi pastāstīju arī to, ka vakar koncerta pirmajā pusē biju ļoti sanervozējies. Uz Rīgu atbraukušie vecāki pat bija par mani izbrīnīti. Taču beigu beigās viss bija kārtībā - man ļoti patika gan publika, gan koncertvieta. Labprāt šeit vēl atgrieztos..."