Paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkā Rīgā šonakt cietuši seši cilvēki

Ugunsdzēsēji no piedūmotās un degošās ēkas otrā stāva, izmantojot izbīdāmās kāpnes, izglāba piecus cilvēks, savukārt vēl četri cilvēki no otrā stāva tika izglābti, padodot tos glābējiem, kuri viņus noķēra, skaidroja dienestā. Savukārt no ēkas pirmā stāva tika izglābti divi cilvēki, izceļot viņus caur logu.