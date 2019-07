Video: liesmu mēles aprij dzīvojamo Olaines pagastā

Vairāk nekā 20 ugunsdzēsēji veica šī paaugstinātas bīstamības ugunsgrēka dzēšanas darbus, kurus apgrūtināja ūdens ņemšanas vietu trūkums un tas, ka ēkās uz glābēju ierašanās brīdi jau dega ar atklātu liesmu. Plkst.5.30 ugunsgrēka izplatību izdevās ierobežot un tajā dega divas divstāvu dzīvojamās mājas, katra 160 kvadrātmetru platībā un saimniecības ēka 150 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmām nosargāt trīs pāris metru attālumā esošās dzīvojamās mājas.

Ugunsdzēsēji no piedūmotās un degošās ēkas otrā stāva, izmantojot izbīdāmās kāpnes, izglāba piecus cilvēks, savukārt vēl četri cilvēki no otrā stāva tika izglābti, padodot tos glābējiem, kuri viņus noķēra, skaidroja dienestā. Savukārt no ēkas pirmā stāva tika izglābti divi cilvēki, izceļot viņus caur logu.