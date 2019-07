Hansa Gabora Belvederes jauno operdziedātāju konkursa finālā iekļuvis Latvijas baritons Kalvis Kalniņš

38. Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operdziedātāju konkurss šogad norisinās Fillahas pilsētā Austrijā. 151 dalībnieku konkurencē konkursa finālam kvalificējušies 15 dziedātāji no 11 valstīm, tostarp Latvijas operdziedātājs baritons Kalvis Kalniņš.

"Tas ir ļoti liels notikums gan pašam Kalniņam, gan visai Latvijas muzikālajai sabiedrībai kopumā, jo pēc 30 gadu pārtraukuma Latvija atkal var lepoties ar tās mākslinieku konkursa finālā. Pārvarot spraigu konkurenci, Kalvis ir spējis kļūt par vienu no 15 finālistiem, par ko sacentās visi 151 dalībnieki, kuri bija izturējuši atlasi 74 pasaules valstīs. Kalvja sniegums mani ļoti pārliecināja, un, kā redzams, to atzinīgi novērtēja arī pārējie 14 žūrijas locekļi," uzsvēra viens no 16 žūrijas locekļiem, Dzintaru koncertzāles direktors Guntars Ķirsis.