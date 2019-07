Nosaukti lielākie parādnieki tiesībsargājošo iestāžu priekšnieku vidū

Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas priekšnieks Voins, kurš vienlaikus ir arī Latvijas Basketbola Savienības prezidents, algā no Rīgas brīvostas pārvaldes 2018.gadā saņēmis 81 842 eiro, bet par studentu izglītošanu Rīgas Stradiņa universitātē un Valsts policijas koledžā saņēmis vēl 27 423 eiro, savukārt pensijā viņam pārskaitīti 19 346 eiro, bet dāvinājumā no AS "Luminor Bank" - 26 eiro. Vēl 1466 eiro Voins kā drošības eksperts saņēmis no Latvijas Nacionālā kultūras centra. Kopumā viņa ienākumi pērn bijuši 130 103 eiro.