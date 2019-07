Veidos sajūtu tūrisma maršrutu no Krāslavas līdz Pavlovskai Sanktpēterburgā

Alūksnē šonedēļ noticis Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "630 verstis pilnas sajūtām/Sajūtu verstis" atklāšanas pasākums, kurā tikās visu iesaistīto pušu pārstāvji. Projektā piedalās partneri no Latvijas un Krievijas. To vada Alūksnes novada pašvaldība, projektā iesaistījušies arī Pavlovskas muzejs un Izborskas muzejrezervāts no Krievijas, kā arī Latvijas Piļu un muižu asociācija.