Noslēdzies festivāls "Rīgas ritmi"

"Domāju, ka klausītāji sajuta mūsu ieceri šā gada festivāla programmā parādīt džeza plašo spektru ne tikai ģeogrāfiski, bet arī žanriski," rezumēja festivāla mākslinieciskais direktors Māris Briežkalns. "It īpaši to, kā šis žanrs ir attīstījies un atradis savu identitāti citās valstīs. Īpaši šogad nofokusējām Ķīnas džezu. Noteikti vērtīga bija arī Džona Klīrija saspēle ar Latvijas mūziķiem, jauno talantu Džeimisona Rosa un A Bu uzstāšanās. Prieks, ka varējām pārizdot Latvijas džeza albumu “Kur tu teci”, kas lieliski iemieso Latvijas džeza gēnu. Esam gandarīti un gatavojamies mūsu jubilejas festivālam."

"Man patīk festivāli, kuros ir ne tikai galvenā koncertzāle, bet arī vairākas mazākas vietas pilsētā," atzina itāliešu saksofonists Federiko Milone. "Šis ir viens no tādiem, turklāt ļoti labi noorganizēts. Man ir mēģinājumu telpa un pilnībā skaidrs dienas grafiks, kas man kā māksliniekam ir svarīgi. Un man vispār ļoti patīk Rīgā, šī ir acīmredzami skaista pilsēta, kas ir ļoti atšķirīga no Itālijas pilsētvides."

Viens no festivāla stūrakmeņiem ir meistarklases, ko labi izprot arī uz Rīgu atbraukušās džeza zvaigznes, jo zina, cik liela nozīme šajā žanrā ir labiem skolotājiem un izpratnei par to, kas tad vispār ir improvizācija. "Parasti mēs mūziku spēlējam un tik daudz par to nerunājam," teica Džons Klīrijs. "Taču šādas tikšanās ar interesentiem pašiem liek citādāk padomāt par to, ko spēlējam. Ceru, ka daļa tiešām aizbrauks uz Ņūorleānu un būs jau zinošāki par to, kas tur notiek. Izskatījās, ka auditorija bija ieinteresēta un saprata, ko mēs stāstījām un rādījām."