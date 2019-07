Mūzikas festivāls "Tinte" jau šonedēļ

Festivāla teritorija tiks atvērta no plkst.12:00, kad īpaši gaidītas būs ģimenes ar bērniem. Dažādas atrakcijas, garšīgas maltītes un mūziķu uzstāšanās uz lielās skatuves: no plkst.15:00 koncertēs grupa "Very Cool People" kopā ar Kristīni Prauliņu, ansi un Edavārdi, kā arī valmierieši "Septiņi dēli". Dienas programma līdz plkst.18:00 visiem apmeklētājiem būs bez maksas.