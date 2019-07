Banka izlaiž gleznotājam Niklāvam Strunkem veltītu kolekcijas monētu

Niklāvs Strunke – viens no oriģinālākajiem latviešu modernistiem – mākslā jaudīgi sevi apliecināja vienlaikus ar Latvijas valstiskās neatkarības iegūšanu. Viens no Niklāva Strunkes izcilākajiem darbiem – glezna "Cilvēks, kas ieiet istabā" (1927) – ietverts Latvijas kultūras kanonā. Tieši šī glezna atveidota kolekcijas monētas "Niklāvs Strunke" reversā. Savukārt monētas aversā atveidots fragments no gleznas "Pašportrets ar lelli" (1921).