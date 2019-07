Par sešiem miljoniem dolāru izsolīta strīdīga Tutanhamona skulptūra

“Arheoloģijas vēsturē šī ir drūma diena,” atzina bijušais Ēģiptes Senlietu ministrs Zahi Havass, kurš arī piebilda, ka izsoļu namam nebija ne jausmas, vai no kvarcīta izgatavotā skulptūra no Ēģiptes ir izvesta legāli. Ēģiptes Senlietu ministrija uzskata, ka skulptūra tika izzagta no Karnaka tempļa pēc 1970. gada.