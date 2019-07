Kailija Minoga ar labāko dziesmu izlasi iekaro britu albumu topu

Šis ir jau ceturtais "best of" albums dziedātājas diskogrāfijā. Tajā iekļauta arī viena jauna dziesma "New York City", kas sacerēta nesenākā albuma "Golden" (2018) sesiju laikā.

4. vietā Bilijas Eilišas (Billie Eilish) debijas albums "When We All Fall Asleep Where Do We Go" (Interscope), bet Brūss Springstīns (Bruce Springsteen) ar "Western Stars" (Columbia) noslēdz top5.