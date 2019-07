Irāna draud ar trešo apzināto kodolvienošanās pārkāpumu

Svētdien Irāna palielināja urāna bagātināšanas līmeni virs 3,67% ierobežojuma, kas arī bija noteikts starptautiskajā līgumā. Šāds līmenis ir pietiekams civiliem mērķiem - elektrības ražošanai un medicīniskai izpētei, bet nepietiekams kodolbumbas izgatavošanai, kam nepieciešams līdz vairāk nekā 90% bagātināts urāns. Tiek uzskatīts, ka bagātināt no 20% līdz 90% var salīdzinoši ātrā procesā.

Pērn ASV vienpusējā kārtā izstājās no vēsturiskās vienošanās un noteica Irānai sankcijas. ASV prezidents Donalds Tramps no kodolvienošanās izstājās, jo vēlējās palielināt spiedienu pret Irānu, lai gan pret to iebilda sabiedrotie Eiropā.