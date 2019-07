Rīgā notiks prestižās pasaules šaha Grand Prix izspēles otrais posms

Kopumā Grand Prix sērijā būs četri turnīri: Maskavā (norisinājās šā gada maijā), Rīgā (no 12. līdz 24. jūlijam), Hamburgā (no 5. līdz 17. novembrim) un Telavivā (no 11. līdz 23. decembrim). Šajos posmos pasaules spēcīgākie šaha spēlētāji sacentīsies par iekļūšanu pretendentu turnīrā (divi labākie spēlētāji saņem caurlaidi) un kopējo balvu fondu – 800 000 eiro. Turklāt organizatori ir paziņojuši, ka katra posma balvu fonds ir 130 tūkstoši eiro.