"Jauno Jāņu orķestrim" nebēdnīgs vasaras video "Meitiņas dancoja"

“Meitiņas dancoja” ir dziesma no JJO aizvadītā gada studijas albuma “Ieviņa”. Albums nominēts balvai “Zelta mikrofons”, bet tituldziesma iekļuvusi “Muzikālās bankas” finālā, savukārt divas kompozīcijas iekļautas Vācijā izdotā izlasē “Folk and great Tunes from Latvia” (2018).