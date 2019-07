Irāna virs 4,5% paaugstinājusi urāna bagātināšanas līmeni

Irāna svētdien paziņoja, ka vairs neievēros bagātināšanas griestus, īstenojot otro atkāpšanās soli no kodolvienošanās saistītām. Atkāpšanās mērķis ir piespiest atlikušās kodolvienošanās dalībvalstis - Franciju, Vāciju, Lielbritāniju, Ķīnu un Krieviju - izpildīt savas apņemšanās.

Pērn ASV vienpusējā kārtā izstājās no vienošanās un noteica Irānai sankcijas. ASV prezidents Donalds Tramps no kodolvienošanās izstājās, jo vēlējās palielināt spiedienu uz Irānu, lai gan pret to iebilda sabiedrotie Eiropā.