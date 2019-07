Rīgas dome vairākus mēnešus nav novērsusi avārijas stāvokli piegādes zonā pie Rīgas Centrāltirgus

"No tā brīža centrāltirgus nodarbojas ar situācijas monitoringu. Paralēli esam vērsušies pie Īpašuma departamenta, un 4.jūlijā departamenta tehniskie speciālisti apsekoja iebrukuma vietu. Divu nedēļu laikā mēs saņemsim atbildi par to, kas ir nepieciešams avārijas stāvokļa novēršanai kanālmalā," sacīja Šuņins.

Pirmā projekta vērtība ir 13,35 miljoni eiro, no kuriem 2,75 miljonus eiro plānots piesaistīt no Eiropas Savienības (ES) fondiem, 1,3 miljonus - no valsts budžeta, bet 9,29 miljonus eiro - no pašvaldības budžeta. Savukārt kanālmalas infrastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošanas projekta kopējās izmaksas tika lēstas 16,65 miljoni eiro apmērā. 2,42 miljonus eiro plānots piesaistīt no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), 1,9 miljonus eiro piešķirtu valsts, bet 12,32 miljonus - pašvaldība.