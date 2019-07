Ko darīt, ja tevi pazemo slēgtā “WhatsApp” sarakstē?

Lielai daļai Latvijas bērnu un pusaudžu savstarpējā ikdienas komunikācija notiek mobilajās ierīcēs - “Instagram”, “Snapchat”, “Facebook”, dažādās video spēļu vietnēs un citviet. Tieši tur arī viņi saskaras ar emocionāliem pazemojumiem. Tomēr daudzi pieaugušie, pamanot kibermobingu, to ignorē, jo nezina, kā rīkoties, vai neapzinās problēmas sekas. Pieaugušo uzmanību uz pusaudžu komunikācijas sekām vērš mobilo sakaru operators BITE un Latvijas Drošāka interneta centrs iniciatīvas “Iekod pirkstā!” ietvaros.

Tāpēc jāuzsver, ka internets ir kopīga rūpe - mēs visi esam atbildīgi par to, kas tur notiek. Pamanot kibermobingu, kas tiek vērsts pret jebkuru bērnu vai pusaudzi, ikvienam pieaugušajam ir jārīkojas, lai to novērstu. Arī tad, ja runa nav tikai par savu atvasi, jo, lai cik skaudri tas izklausītos, vienā brīdī no pasīva vērotāja ikviens var kļūt par upuri,” stāsta BITES mārketinga vadītāja Diāna Šmite.