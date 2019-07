Latvijas slavas mirklis Lietuvā

Laikam vispriecīgākās par panākumiem bija Rīgas krievu folkloras kopas Karagod meitenes. Tūlīt pēc apbalvošana, neskatīdamās uz lietus šaltīm, viņas lēca no prieka par to, ka tikušas ievērotas, pamanītas un novērtētas.

Cik svarīgs mums ir folkloras konkurss un festivāls “Saules žiedas”, kas notiek kaimiņvalstī, bet tikai 120 kilometrus no Rīgas? Neuzsverot to, ka tas ir Baltijas valstīs lielākais folkloras notikums, kas vēriena ziņā ir pārāks gan par mūsu pirmo folkloras festivālu “Pulkā eimu, pulkā teku”, kas notiek no 1984. gada, gan par plašāk zināmo starptautisko festivālu “Baltica”, kas notiek pa kārtai katrā Baltijas valstī no 1987. gada, jāteic, ka tik plašā konkursā ir redzami virzieni, kādos darbojas daudzās valstīs tautas muzikanti, dziedātāji un, protams, dejotāji. Tomēr visi, neatkarīgi no valsts un kultūras, sacenšas pēc vienādiem noteikumiem savā kategorijā. Tas dod iespēju salīdzināt un novērtēt. Interesanti, ka tikai dejotājiem ir divas kategorijas, kur var sacensties ansamblī, bet nav solo dejas kategorijas. Muzikanti un dziedātāji sacenšas solo un mazās grupās bet dejotāji sacenšas tautas dejas kategorijā un skatuviskās dejas kategorijā.