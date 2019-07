Federers izcīna 99. uzvaru Vimbldonas čempionātā

Federera pretinieks ceturtdaļfinālā būs čempionāta astotais numurs no Japānas Kei Nišikori (ATP 7.), kurš ar 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 uzveica Mihailu Kukuškinu no Kazahstānas (ATP 58.).

Tikmēr sacensību 23.numurs Roberto Bautista Aguts no Spānijas (ATP 22.) ar 6-3, 7-5, 6-2 pārspēja Benuā Pēru no Francijas (ATP 32.), kuram Vimbldonā piešķirts 28.numurs. Spānim ceturtdaļfinālā būs jāspēkojas ar turnīra 26.numuru Gido Pelju no Argentīnas (ATP 26.), kurš ar 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 (7:3), 8-6 pieveica sacensību 15.numuru Milošu Raoniču no Kanādas (ATP 17.). Peljam šī būs pirmā pieredze "Grand Slam" sacensību ceturtdaļfinālā.