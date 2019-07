Foto: vairākos Rīgas Centrāltirgus kioskos uziets liels daudzums nelegālo cigarešu

Likumsargi pārbaudīja neiznomātos kioskus, kā arī citas slēptuves. Kopumā tika pārbaudīti 13 kioski, no tiem 12 kioskiem bija nomainītas slēdzenes bez saskaņošanas ar Rīgas Centrāltirgus nomnieku.

Sešos kioskos atradās cigaretes ar Baltkrievijas akcīzes markām un bez jebkādu valstu akcīzes markām. Pārbaudes laikā gan no personām, gan kioskiem un citām slēptuvēm tika izņemts 18 720 cigarešu ar Baltkrievijas akcīzes markām un 6 160 cigarešu bez akcīzes markām, kopumā – 24 480 nelegālo cigarešu. No divām personām tika atsavināti 1 550 eiro, kas, visticamāk, iegūti no nelegālo akcīzes preču realizēšanas.