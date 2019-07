Dzimis laimes krekliņā: amerikānis izdzīvo, kaut Pamplonā vērša rags caurdur viņa kaklu

Amerikāņu jurists Džeimijs Alvaress gribēja tikt pie interesanta pašiņa no Spānijas slavenā Pamplonas vēršu skrējiena, bet attapās par mata tiesu no nāves, kad vērša rags uzšķērda viņa kaklu. Brīnumainā kārtā visi svarīgākie asinsvadi palika neskarti, tāpēc Alvaress no slimnīcas gultas varēja aģentūras AP žurnālistiem pastāstīt par piedzīvoto.