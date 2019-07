Saulrieta koncerti Mārupē ar Gundaru Āboliņu un "Rahu the Fool"

Koncertu atklās latviešu dziedātāja un sieviešu tiesību aizstāve Maia. Šogad 8. martā dziedātāja laida klajā dziesmu “Es izdzīvošu”, kas veltīts sievietēm, kuras cietušas no emocionālās un fiziskās vardarbības, un Resursu centram sievietēm "Marta".

Koncertu turpinās pašmāju grupa "Rahu the Fool". Paši sevi dēvē par muzikālu bandu, kura iedvesmu gūst no vectēvu stāstiem par mīlestību, karu, jūrām, citām, sen aizmirstām lietām – veco laiku dzīvi otrpus okeānam, kā arī par dzīvi tepat, mūsu pašu pļavu un lauku plašumos. Pati grupas mūzika nemaz nedomā ne klasificēties, ne kvalificēties kādā konkrētā žanrā, vai stilā - katru reizi sanāk citādāk. To varētu raksturot kā folkmūziku ar spēcīgu džeza, blūza, hip hopa, avantgarda, rockabilly, bluegrass un pasaules mūzikas sajaukumu.