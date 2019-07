Kembridžas universitāte izdod AS "LatRailNet" vadītājas grāmatu par dzelzceļa infrastruktūras maksas noteikšanu

"Latvijai ir unikālā pieredze infrastruktūras maksu noteikšanā kravu dzelzceļa tīklā, kur kravu pārvadājumi ir dominējošais kustības veids, kamēr citās Eiropas Savienības (ES) valstīs kravu pārvadājumi pa dzelzceļu nav tik attīstīti, kā tas ir Latvijā. Ņemot vērā ES ilgtermiņa plānus pārvirzīt kravu kustību uz videi draudzīgo dzelzceļa infrastruktūru, Latvijas uzkrātā pieredze infrastruktūras maksas noteikšanas jomā ir vērtīgs informācijas avots. Mūsu pieredze ir interesanta arī austrumu kaimiņiem, kur kravu pārvadājumu pa dzelzceļu ir attīstīti, taču dzelzceļa tirgus liberalizācija ir tikai sākusies. Visbeidzot es šo grāmatu redzu kā komunikācijas līdzekli starp dažādiem ekspertiem, jo infrastruktūras maksas noteikšana atkarīga ne tikai no inženiertehniskiem un ekonomiskiem aprēķiniem, bet arī no politiskiem, regulatīviem un sociāliem procesiem. Aicinu visus interesentus iesaistīties diskusijā!" norāda J. Hudenko.

"RailNetEurope” (Association for facilitating international traffic on railway infrastructure) valdes loceklis Ronai Peters: "Izprast jautājumu par infrastruktūras maksas noteikšanu nozīmē arī dziļu izpratni par dzelzceļa infrastruktūras ekonomiku kopumā, vienlaikus arī - par dzelzceļa tehnoloģijām. Dr.Hudenko sniedz vērtīgu skaidrojumu par izmaksu pozīcijām, vienlaikus neaizmirstot par mūsdienu ekonomikas procesiem. Ar pilnu pārliecību varu teikt, ka Dr.Hudenko ir viena no spēcīgākajām ekonomikas zinātņu doktorēm Baltijas reģionā."

J.Hudenko Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē ieguvusi ekonomikas doktora grādu, viņai ir arī Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā. J.Hudenko pārstāv AS “LatRailNet” vairākās nozīmīgās starptautiskajās organizācijās: Dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicēju starptautiskajās darba grupās CHRISTINE, PRIME (the Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe), North Sea - Baltic Rail Freight Corridor.