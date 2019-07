Īpašie bērni neparastās fotogrāfijās uzrunā pasauli

Tuvāk 50 gadu jubilejai es domāju par dzīves jēgu - ko vēlos iesākt ar savu turpmāko dzīvi? Zināju, ka gribu nest pārmaiņas pasaulei, tikai nezināju, kādā veidā. Domājot par šīm lietām, es vienmēr kļūstu emocionāla, it īpaši, ja runa ir par manu fotoprojektu. Lūdzu Dievu, lai palīdz saprast, kādā veidā to izdarīt. Un man nāca atbilde, ka, fotografējot bērnus ar īpašām vajadzībām, tas ir iespējams. Tādēļ arī tapa Precious Baby Project, kurā ir bērni tikai ar īpašām vajadzībām, un par šo bilžu uzņemšanu es neprasu samaksu. Vecāki, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, bieži sastopas ar grūtībām atrast fotogrāfus, kas justos ērti radoši izpausties, fotografējot viņu bērnus. Tādēļ tieši šī pieeja ir lieliska, jo ainas un bildes tiek radītas, noliekot bērnu guļus uz muguras, kas paver iespēju fotografēt visdažādākos mazuļus. Dzīvē bērnu var ierobežot nespēja sēdēt, staigāt, bet savās ainās es lieku sapņiem tapt īstiem, un cilvēkiem, ieraugot fotogrāfiju, atklājas bērna patiesā būtība, vērtība, ko viņš šai pasaulei, sabiedrībai nes.

Latvijā mēs arī cenšamies mazināt distanci starp šīm sabiedrības pusēm dažādos veidos - to dara gan aktīvi vecāki, gan organizācijas, bet ir vēl ļoti daudz darāmā. Padomju laikā bija ierasts cilvēkus ar īpašām vajadzībām izstumt no sabiedrības, ievietot dažādās iestādēs prom no acīm, un tas vēl joprojām daudz kur turpinās. Arī mūsu meklējumi ar dēla diagnozi ir bijuši gari. Lai arī viņš ir vienīgais ar šādu diagnozi Latvijā, mūsdienu iespējas ir palīdzējušas mums atrast cilvēkus līdzīgās situācijās daudz kur pasaulē, jo neziņa, reizēm kauns no vienas puses ir licis noslēpties. Kauns un neziņa rodas tieši mūsu visu audzināšanas dēļ, kā arī no tā, kā apkārtējie cilvēki varētu reaģēt. Tomēr mēs izveidojām Instagram kontu, kurā dalāmies, tādējādi palīdzot sev un citām ģimenēm. Savos piecos gados mūsu dēls Hermanis ir gan mūsos, gan apkārtējos ļoti daudz ko mainījis.