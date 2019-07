Lēmums izvēlēties vairāku ražotāju santehnikas keramiku un aprīkojumu gan tagad, gan pirms desmit gadiem izklausās loģiski: iespējams, ka uzticaties viena ražotāja kvalitātei, cita – dizainam, bet trešais pārstāvis piedāvā patiešām labu atlaidi. Vienlaikus tās ir lielas galvassāpes un risks, tādēļ lēmumam izvēlēties viena ražotāja izveidotu vannas istabas kolekciju mūsdienās ir vairāk plusu nekā mīnusu. Priekšrocības? Pirmkārt, liels skaits dizaineru un tehnologu jau ir padomājuši jūsu vietā par to, kā visas santehnikas iekārtas, keramiku un mēbeles saskaņot gan stila, gan funkcionalitātes ziņā. Tādējādi jūs izvairīsieties no kļūdām, kas vēlāk var nopietni kaitināt. Piemēram, pienācīgi nesaskaņojot maisītāja augstumu un izlietnes dziļumu, ūdens var pārāk šļakstīties vai radīt vēl dažādas citas neērtības. Otrkārt, neradīsies montāžas problēmas, jo šajās kolekcijās viss ir saskaņots un pārdomāts līdz pat smalkākajām detaļām. Treškārt, tā kā vannas istabā ir svarīgs katrs centimetrs, šādām kolekcijām ir daudz vairāk dažādu aprīkojuma izkārtojuma un telpu efektīvas izmantošanas variantu, kā arī ir novērstas rupjas projektēšanas kļūdas. Visbeidzot šādu kolekciju izvēle palīdz precīzāk plānot budžetu un izvairīties no neparedzētām izmaksām.