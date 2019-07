Valmierā gaidāmajā Eiropas BMX čempionātā lielākā konkurence elites grupā

Eiropas BMX čempionāts Valmierā startēs jau ceturtdien, 11. jūnijā, kad notiks oficiālie treniņi. Pirmās sacensības gaidāmas piektdien. No pulksten 17:30 par godalgām sacentīsies krūzeru grupu sportisti. Sestdien no pulksten 10:15 – 16:30 sacensības aizvadīs jaunāko grupu braucēji no 7 – 12 gadiem. Tikmēr otrās dienas kulminācija gaidāma no pulksten 18:30. Sacensības tad uzsāks elites un junioru braucēji. Pēc priekšbraucieniem notiks arī svinīgā čempionāta atklāšana.