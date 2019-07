Viņķele: Medicīnā vajag skaidrākus spēles noteikumus jaunajiem speciālistiem

Savukārt attiecībā tieši uz medicīnas māsām būtiski esot arī darba apstākļi un tas, cik vienkārši var iegūt izglītību. "Ja ir normāls atalgojums un salīdzinoši pretimnākoša atgriešanās profesijā iespēja, piemācoties un iegūstot prakses tiesības, tad var vilināt medmāsas no tām jomām, kur tās izvēlas strādāt šodien, - skaistumkopšanas biznesa, masāžām u.tml."

"Akcents tagad tiek likts uz to, kā noturēt jaunos. Taču pie mūsu demogrāfijas to jauno proporcionāli būs tik, cik ir, un vēl drusku mazāk. Tas nozīmē, ka jānotur visi, arī gados vecākie. Līdz ar to ir arī jautājums, kā pārkvalificēt cilvēkus, kas ir pirmspensijas un pensijas vecumā," intervijā laikrakstam atzīst ministre.