Ministre: Jāaizmirst doma, ka veselības aprūpe varētu būt instruments ēnu ekonomikas apkarošanai

"Ļoti gribētu, lai pēc tam, kad atskatīšos uz savu laiku Veselības ministrijā, varētu teikt, ka esam uz neatgriešanos slēguši diskusiju politiskā un biznesa vadības līmenī par to, ka veselības aprūpe var tikt izmantota par instrumentu, lai apkarotu ēnu ekonomiku," intervijā laikrakstam saka Viņķele.

Kā ziņots, Saeima jūnija vidū galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas likumā, lai līdz 2021.gadam atliktu tā saukto divu pakalpojumu grozu valsts veselības apdrošināšanas sistēmu, kuru sākotnēji bija plānots ieviest no šī gada.

Atbalstīts tika arī veselības ministres Viņķeles priekšlikums, nosakot, ka personām, kuras saskaņā ar likumu nav apdrošinātas, nav jāveic brīvprātīgās iemaksas. Akceptu guvuši arī grozījumi, lai cilvēkiem, kuri iemaksas jau veikuši, nodrošinātu automātisku to atmaksu.

Viņķele sacīja, ka nav īsti apmierināta ar pagaidu risinājumu, atliekot divu grozu sistēmas ieviešanu, bet šis esot "no sliktākajiem risinājumiem labākais".

Tikmēr pašas Viņķeles piedāvājums paredz, ka visi, kuri gūst ienākumus no darba, maksās sociālās apdrošināšanas iemaksu veselībai 1% apmērā no sociālās apdrošināšanas iemaksām, ko veic no minimālās algas. Pieaugot minimālajai algai, attiecīgi pieaugs arī maksājums, piebilda ministre.