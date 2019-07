Zelenskis atceļ Ukrainas Neatkarības dienas militāro parādi

"Parasti mēs 24.augustā rīkojam militāro parādi. Tādu pompozu un nepavisam ne lētu. Domāju, ka šogad to naudu labāk izdalīt mūsu varoņiem," teica Zelenskis.

"Ģeniāla ideja!" piebalso cits. "Tāds prezidents mums ir vajadzīgs - neizmet naudu vējā, bet tērē to cilvēkiem noderīgā veidā."

"Militārā parāde - tā ir iespēja mums, civilajiem, pateikties karavīriem par neatkarību," uzskata Ukrainas Nacionālās piemiņas institūta direktors Vladimirs Vjatrovičs. "Tas ir kopīgs "Slava Ukrainai!", pilns lepnuma par to, ka esam nosargājuši savu neatkarību no vienas no stiprākajām [pasaules] armijām."