Džons Gudmens HBO seriālā kļūs par jestru sludinātāju

Seriāls The Righteous Gemstones stāsta par pasaulslavenu sludinātāju ģimeni, kuri Dieva vārdu izplata ar televīzijas palīdzību. Šajā ģimenē valda ilgas un noturīgas tradīcijas, to skaitā tieksme uz labdarību, alkatību un visdažādākajām novirzēm no normas. Seriālu radījis aktieris un režisors Denijs Makbraids, kurš tajā spēlēs vienu no galvenajām lomām. Džemstonu ģimenes locekļu tēli ir tik krāšņi un kolorīti, ka brīžiem grūti noteikt, kurš īsti spēlē pirmo vijoli.