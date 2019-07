LBS valde cer, ka Zībarts reiz atgriezīsies pie sieviešu basketbola izlases stūres

Savukārt Baško izcēla lielisko komandas mikroklimatu, kā arī piezīmēja, ka spēlētājām bijusi liela motivācija pārstāvēt Latvijas izlasi, lai arī vairākas no viņām cīnījās ar savainojumiem. Komandai arī esot liels sarūgtinājums par neizpildīto mērķi čempionātā, tomēr basketbolistes esot apņēmības pilnas to mainīt 2021.gada Eiropas čempionātā.

Iepriekš jau ziņots, ka Rīgā tika aizvadīta daļa no Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm, kas noritēja no 27.jūnija līdz 7.jūlijam. Rīgā tika aizvadītas divu apakšgrupu turnīra spēles, kā arī divi astotdaļfināla mači, kur vienā no tiem Latvijas izlase piekāpās Zviedrijai, līdz ar to netika nodrošināta dalība 2020.gada Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā.