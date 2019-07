Saslimi pirms lidojuma? Farmaceite iesaka, kā rīkoties

“Pats svarīgākais ieteikums, lai lidojums būtu drošs un veselībai draudzīgs, ir laikus rīkoties, ja parādījušies saslimšanas simptomi. Piemēram, ja piemeklējusi saaukstēšanās pāris dienas pirms lidojuma, noteikti nevajadzētu paļauties uz cerību, ka līdz lidojumam saaukstēšanās pāries pati no sevis. Vislabāk nekavējoties sākt cīņu ar simptomiem – tas ievērojami palielina iespēju atgūt veselību līdz ceļojuma dienai. Par to, kā ārstēties, ja parādījušies konkrēti simptomi, jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu,” uzsver Violeta Hudana.

Paaugstināta temperatūra (no 37 grādiem pēc celsija) var liecināt ne tikai par iekaisumu, bet arī par infekciju organismā, kas lidojuma ietekmē var izplatīties un kļūt vēl spēcīgāka. “Katram cilvēkam var būt atšķirīga ķermeņa temperatūra un līdz ar to arī temperatūras iemesli un tās izpausmes. Ja temperatūra ir ievērojami paaugstināta un to pavada nogurums, nespēks, paaugstināta jutība pret ārējiem apstākļiem, noteikti ir vērts izvērtēt, vai šādā gadījumā lidojums būs pa spēkam. Svarīgi ir arī apzināties apstākļus pēc lidojuma – vai, nokļūstot galamērķī, būs iespēja atpūsties un ļaut organismam atveseļoties. Tāpat jāatceras, ka paaugstināta temperatūra var liecināt par vīrusu esamību organismā un, atrodoties cilvēkiem pilnā lidmašīnā, pastāv augsts risks, ka vīruss “pielips” citiem pasažieriem,” skaidro farmaceite.